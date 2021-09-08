Власти Украины потратили на перелет Зеленского в США 23 млн рублей

Киев, 8 сентября. Власти Украины потратили 8,4 млн гривен (свыше 23 миллионов рублей) на перелет президента страны Владимира Зеленского и его делегации в Соединенные Штаты и обратно.

Соответствующую информацию распространило издание «Украинские новости». По словам журналистов, помимо американской столицы Зеленский также посетил Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Однако вся стоимость перелета украинского президента в США была оплачена заранее.

Зеленский во время визита также посетил Калифорнию. Там он провел встречу с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.

Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров рассказал, что Офис президента Украины готовится к новой поездке Зеленского в Соединенные Штаты. По его словам, на этот раз президент отправится в страну в для участия в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций.