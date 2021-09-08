Для борьбы с амброзией в Ростовской области создадут специальное ведомство

Ростов-на-Дону, 8 августа. В ближайшее время на Дону создадут новое ведомство, которое будет решать вопросы с зарослями амброзии. Об этом в ходе прямой линии с населением области сообщил глава региона.

«Мы определим конкретное ведомство либо постоянно действующую специальную структуру, которая будет в период цветения или раньше, начинать работать в каждой территории и жестко себя вести по отношению к тем, кто не косит», — заявил Василий Голубев.

Губернатор также отметил, что борьба с амброзией должна проходить не только на муниципальных территориях, но и частных. Он уверен, что информацию по нескошенной траве будут передавать люди, и тогда, специалисты ведомства смогут быстрее принять жесткие меры.

Ранее ФАН рассказывал, как донские аллергологи бьют тревогу — в регионе содержание пыльцы амброзии в воздухе в 50 раз превысило допустимые нормы. Такие данные приводят специалисты Ростовского медицинского университета. По мнению экспертов, в одном кубометре воздуха может находиться от 500 до 700 частиц аллергена. Учитывая, что аллергики ощущают недомогание при 10 частицах на кубический метр, даже сложно представить, что ждет людей при такой высокой концентрации.