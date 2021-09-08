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Член СПЧ Бабушкин указал на неэффективность отмены УДО для заключенных
Общество
Член СПЧ Бабушкин указал на неэффективность отмены УДО для заключенных
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ужесточение наказания в России не принесет пользы, а наоборот усугубит ситуацию с рецидивами среди бывших заключенных, уверен член СПЧ Андрей Бабушкин.

Общественный деятель выступил с мнением в эфире Медиагруппы «Патриот». Член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России указал на неэффективность отмены УДО и других подобных мер. Он тремя словами описал последствия отказа от системы условно-досрочного освобождения.

«На самый первый взгляд, конечно, любой непрофессионал скажет, что нужно ужесточать наказание, увеличивать срок, отменять УДО и т. д. Но любой, кто работает с тюрьмой, с заключенными прекрасно поймет, что это не просто ничего не даст, это наоборот ухудшит ситуацию, это обострит оперативную обстановку в колонии, повысится количество побегов и повлечет целую другую цепочку событий, о которых мы сейчас с содроганием можем думать», — констатировал Бабушкин.

Рассматривать вопрос сокращения процента рецидивов среди заключенных нужно в иной плоскости. После освобождения на человека не должно прекращаться государственное воздействие, пояснил эксперт.

Ранее адвокат Сталина Гуревич оценила шансы пожизненно осужденных людей выйти из колоний на свободу досрочно. Российское законодательство предусматривает такой вариант, однако людям еще необходимо доказать, что они действительно исправились, заключила юрист.

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