Архитектор Гайкович осудил запреты на строительство в местах захоронений

Санкт-Петербург, 8 сентября. Вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович раскритиковал запрет на строительство в местах, где находят захоронения людей.

Гайкович принял участие в брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот». Мероприятие посвятили обсуждению строительства новых городов в России, которую намерен реализовать министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе конференции Гайковича спросили, действительно ли на строительные площадки могут подбрасывать кости для прекращения проведения работ и начала раскопок.

«Я такого не слышал, чтобы кости подкидывали, но мне чрезвычайно не нравится сама по себе идея незарегулированные человеческие останки объявляются чем-то священным. Это, на мой взгляд, политическая спекуляция», — заявил архитектор.

По его мнению, подобное отношение к павшим защитникам Родины можно считать нечестным. Гайкович отметил, что они сложили свои жизни, героически защищая эти земли, не для того, чтобы их кости здесь лежали.

«Они защищали, чтобы здесь создавались новые, светлые районы, новые дома, новые дороги. А теперь нашли кость и кричат, что там строить нельзя. Ну что это такое?» — возмутился эксперт.

Гайкович назвал такую ситуацию предательством тех людей, которые положили свои жизни на данных территориях. Поэтому архитектор выступает против текущей нормы запретов на строительство в местах найденных захоронений.

В ходе брифинга Гайкович также объяснил, что может повлиять на успешность новых городов в Сибири. Так, например, важно учитывать не только градообразующие факторы, но и, прежде всего, экономические и политические.