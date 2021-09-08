Стоимость алюминия в Лондоне подскочила до тринадцатилетнего максимума

Лондон, 8 сентября. Фьючерсы на алюминий выросли на Лондонской бирже металлов.

Данные британской биржи металлов в Лондоне (LME) свидетельствуют о том, что алюминий резко подорожал. Эксперты считают, что в основе тренда — увеличившиеся риски поставок бокситов из Гвинеи из-за госпереворота и ограничения, которые вводят в Китае в связи с экологизацией. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что декабрьские фьючерсы на алюминий выросли в цене на 0,4%, достигнув планки в 2780 долларов за тонну. Это стало новым рекордом с 2008 года, согласно информации Dow Jones.

Если отсчитывать с начала 2021 года, то алюминий прибавил порядка 40% на торгах LME. Спрос на металл в мире продолжает расти при параллельном уменьшении объемов производства легкого металла в Китае. Рынок испытал дополнительное потрясение после того, как на территории Гвинейской Республики случился государственный переворот. Дело в том, что это западноафриканское государство находится в списке ключевых экспортеров боксита, необходимого для создания алюминия.

Предыдущий ценовой максимум фиксировался на London Metal Exchange во время торговой сессии несколько дней назад. Тогда металл обновлял максимум за десять лет.