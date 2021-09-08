Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:25
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Стоимость алюминия в Лондоне подскочила до тринадцатилетнего максимума

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:05
Экономика
Стоимость алюминия в Лондоне подскочила до тринадцатилетнего максимума
pxhere.com

Лондон, 8 сентября. Фьючерсы на алюминий выросли на Лондонской бирже металлов.

Данные британской биржи металлов в Лондоне (LME) свидетельствуют о том, что алюминий резко подорожал. Эксперты считают, что в основе тренда — увеличившиеся риски поставок бокситов из Гвинеи из-за госпереворота и ограничения, которые вводят в Китае в связи с экологизацией. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что декабрьские фьючерсы на алюминий выросли в цене на 0,4%, достигнув планки в 2780 долларов за тонну. Это стало новым рекордом с 2008 года, согласно информации Dow Jones.

Если отсчитывать с начала 2021 года, то алюминий прибавил порядка 40% на торгах LME. Спрос на металл в мире продолжает расти при параллельном уменьшении объемов производства легкого металла в Китае. Рынок испытал дополнительное потрясение после того, как на территории Гвинейской Республики случился государственный переворот. Дело в том, что это западноафриканское государство находится в списке ключевых экспортеров боксита, необходимого для создания алюминия.

Предыдущий ценовой максимум фиксировался на London Metal Exchange во время торговой сессии несколько дней назад. Тогда металл обновлял максимум за десять лет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость алюминия в Лондоне подскочила до тринадцатилетнего максимума
биржа алюминий LME
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru