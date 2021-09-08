Мировые цены на нефть ускорили рост

Москва, 8 сентября. Цены на нефть демонстрируют рост на фоне ожидания публикации данных о запасах черного золота в США, свидетельствуют данные торгов.

Днем 8 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов североморской марки Brent выросла на 1,07% — до 72,46 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы техасской WTI, в свою очередь, подорожали на 1,29% — до 69,23 доллара за «бочку».

Инвесторы ожидают публикации сведений о запасах нефти в Соединенных Штатах. В четверг вечером свою статистику опубликует американское министерство энергетики. Эксперты считают, что показатель снижался за прошлую неделю на 3,8 млн баррелей ежесуточно.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов ранее заявил, что стоимость нефти в 65-75 долларов является самой комфортной для всех сторон. Повышение котировок до 100 долларов, по его словам, может привести к обвалу рынка.