Омбудсмен Шабанов предложил запретить УДО для убийц и насильников детей

Санкт-Петербург, 8 сентября. Гости медиацентра «Патриот» обсудили условно-досрочное освобождение (УДО) для убийц и насильников детей. Омбудсмен Сергей Шабанов прокомментировал актуальную повестку дня.

Жуткая трагедия, случившаяся несколько дней назад в Кемеровской области, стала очередным преступлением, которое совершил убийца-рецидивист. Аналогичная история случилась с девочкой в Удмуртии в начале августа, а изнасиловавший десятки детей Олег Рыльков прямо сейчас готовится выйти по УДО. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов попытался ответить на вопрос, удастся ли остановить «конвейер смерти».

«Я считаю, что за такого рода преступления нельзя освобождать по УДО. УДО предполагает, что человек исправился, переосмыслил, раскаялся, обдумал свое преступление, загладил вину в той или мной степени, и поэтому его выпускают», — пояснил спикер.

Вопрос, можно ли остановить «конвейер смерти», является философским и очень важным для всего общества, заявил уполномоченный по правам человека. По словам Шабанова, применение смертной казни к насильникам и убийцам детей не прекратит преступления, поскольку речь в данном случае идет о патологии сродни тяжелой наркотической зависимости.

«Если мы говорим, что это патология, глубокая болезнь, то мы говорим о расстреле больных людей», — добавил Сергей Шабанов.

Гость студии «Патриота» напомнил, что в УК РФ есть пять статей, по которым применима смертная казнь. Перейдет ли законодательством предусмотренная возможность в действие — вопрос общественной востребованности, убежден уполномоченный по правам человека.