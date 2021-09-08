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Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
Спорт
Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
vk.com  /  ФК РУБИН

Казань, 8 сентября. Введение потолка заработных плат в Российской премьер-лиге (РПЛ) представляется почти нереальным, уверен главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

По словам российского специалиста, осуществить такое на практике едва ли получится.

«Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен. Если мы хотим быть частью единого мирового футбольного процесса, с трудом представляется, как это можно осуществить», — сказал наставник казанцев на форуме «Россия — спортивная держава», комментируя слова главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля.

Ранее руководитель IIHF Рене Фазель поддержал практику Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — с нынешнего сезона в лиге действует жесткий потолок зарплат, из-за которого доходы хоккеистов сократились. Кроме того, спортивный функционер привел в качестве примера российских футболистов, которые «практически не выступают в европейских топ-клубах, поэтому сборной трудно тягаться с лучшими командами мира».

В июле стало известно, что руководство РПЛ решило отказаться от введения потолка зарплат в сезоне-2021/22.

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Леонид Слуцкий футбол рубин потолок зарплат
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