Банги, 8 сентября. Французский посол Сильвен Итте прибыл в Центральноафриканскую Республику, чтобы встретиться с представителями власти.



Итте обратил внимание на укрепление влияния России в ЦАР. Он попытался дискредитировать помощь отечественных инструкторов. Однако правительство республики опровергло все заявления дипломата, основанные исключительно на вбросах ангажированных иностранных СМИ.



Представители власти африканского государства напомнили французу, что российские специалисты занимаются исключительно консультативной поддержкой национальной армии (FACA) и находятся в республике не просто с разрешения Совета Безопасности ООН, но и по приглашению президента Туадера.



Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков