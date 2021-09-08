Банги, 8 сентября. Французский посол Сильвен Итте прибыл в Центральноафриканскую Республику, чтобы встретиться с представителями власти.
Итте обратил внимание на укрепление влияния России в ЦАР. Он попытался дискредитировать помощь отечественных инструкторов. Однако правительство республики опровергло все заявления дипломата, основанные исключительно на вбросах ангажированных иностранных СМИ.
Представители власти африканского государства напомнили французу, что российские специалисты занимаются исключительно консультативной поддержкой национальной армии (FACA) и находятся в республике не просто с разрешения Совета Безопасности ООН, но и по приглашению президента Туадера.
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков
Также послу объяснили, что материалы, описывающие недовольство центральноафриканцев действиями Франции, не являются фейками. Люди устали терпеть неоколониальную политику Елисейского дворца, а также всеми доступными способами выражают негодование в связи с преступлениями сотрудников МИНУСКА.
Авторы Nouvelles Plus назвали истинные мотивы поездки Итте в ЦАР. По их мнению, француза отправили передать президенту Туадера завуалированную угрозу. Европейцы не могут смириться с потерей влияния на континенте и безуспешно пытаются запугивать лидеров бывших колоний.
Однако Туадера, как и подобает настоящему патриоту, больше заинтересован в развитии сотрудничества с дружественными странами, чем в удовлетворении алчных и односторонних амбиций бывшей метрополии.