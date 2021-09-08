Минэкономразвития обновило данные по инфляции в России

Москва, 8 сентября. Годовая инфляция в России по состоянию на 6 сентября составила 6,74%, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации» Министерства экономического развития РФ.

Как уточняет ведомство, за неделю с 31 августа по 6 сентября рост потребительских цен замедлился до 0,07% по сравнению с 0,09% неделей ранее. По итогам августа годовая инфляция достигла 6,68%, что является максимальным значением с августа 2016 года.

Совет директоров Банка России 10 сентября проведет очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос повышения ключевой ставки. По оценкам аналитиков, регулятор может повысить показатель с нынешних 6,5% до 6,75% или даже до 7%.

В то же время крупнейшие банки страны ожидают замедления инфляции. Они полагают, что это может случиться при повышении ключевой ставки до 7% и выше.