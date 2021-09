«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы

Мэнвилл, 8 сентября. Жители города Мэнвилл, штат Нью-Джерси, освистали президента Джо Байдена. Глава США посетил районы, наиболее пострадавшие от урагана «Ида». Об этом сообщил New York Post.

Maybe Biden's hurricane relief tour may not bring the kudos/poll boost expected-and in Jersey as well.

"Biden gets hostile welcome in NJ touring damage caused by Hurricane Ida"