«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы

Мэнвилл, 8 сентября. Жители города Мэнвилл, штат Нью-Джерси, освистали президента Джо Байдена. Глава США посетил районы, наиболее пострадавшие от урагана «Ида». Об этом сообщил New York Post.

Maybe Biden's hurricane relief tour may not bring the kudos/poll boost expected-and in Jersey as well.

"Biden gets hostile welcome in NJ touring damage caused by Hurricane Ida"https://t.co/YHBzKVvDMG pic.twitter.com/8KBo6wkeEH — @SHEPMJS (@shepmjs) September 8, 2021

Во время своего визита в Нью-Йорк и Нью-Джерси американский президент столкнулся с разъяренными местными жителями. Группа протестующих расположилась на одном из участков маршрута в городе Мэнвилл. Они держали плакаты с надписью: «Пошел ты, Байден!» и «Байден, возвращайся в подвал!», и показывали средний палец. Один из местных жителей крикнул «Уходи в отставку, ты тиран!», когда президент осматривал разрушенный дом. По словам журналистов, Байден не реагировал на насмешки. Основная претензия местных жителей в том, что политики недостаточно сделали, чтобы предупредить их о надвигающейся стихии.

«Не было абсолютно никакого предупреждения. Я не ожидала, что вода из моей собственной канализации может убить меня», — сказала одна из жительниц Данетт Ривера.

В Квинсе Байден поприветствовал местных жителей, которые также вышли ему на встречу.

«Изменение климата представляет собой экзистенциальную угрозу для нашей жизни, для нашей экономики. Лучше от этого не станет. Мы не можем повернуть все вспять, но мы можем предотвратить ухудшение ситуации», — сказал он.

Байден в прошлую пятницу посетил районы Луизианы, где ураган также разрушил множество домов и тысячи людей все еще остаются без электричества.

Ураган Ида

Ураган «Ида» 29 августа обрушился на штат Луизиана. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а его скорость составила более 200 километров в час. Ураган начался недалеко от того места, где впервые ударила «Катрина», унесшая жизни более 2 тысяч человек. Позже президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате. «Ида» 2 сентября сместилась к северо-востоку, к наиболее густонаселенным частям США. Действия стихии ощутили на себе жители штатов Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. По последним данным он унес жизни 66 человек.