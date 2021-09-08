Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 19:58
19:49
Общество
Омбудсмен Шабанов предложил запретить УДО для убийц и насильников детей
19:47
Весь мир
Угрозы Франции не испугали: власти ЦАР опровергли вброс о российских инструкторах
19:45
Спорт
Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
19:43
Общество
Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с «Матч ТВ»
19:39
Экономика
Минэкономразвития обновило данные по инфляции в России
19:37
Весь мир
«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
19:33
Шоу-бизнес
Певец Александр Серов выставил на продажу апартаменты за 20 млн рублей
19:32
Армия
Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
19:31
Весь мир
Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
19:31
Весь мир
Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
Все новости

«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
Весь мир
«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch via www

Мэнвилл, 8 сентября. Жители города Мэнвилл, штат Нью-Джерси, освистали президента Джо Байдена. Глава США посетил районы, наиболее пострадавшие от урагана «Ида». Об этом сообщил New York Post.

Во время своего визита в Нью-Йорк и Нью-Джерси американский президент столкнулся с разъяренными местными жителями. Группа протестующих расположилась на одном из участков маршрута в городе Мэнвилл. Они держали плакаты с надписью: «Пошел ты, Байден!» и «Байден, возвращайся в подвал!», и показывали средний палец. Один из местных жителей крикнул «Уходи в отставку, ты тиран!», когда президент осматривал разрушенный дом. По словам журналистов, Байден не реагировал на насмешки. Основная претензия местных жителей в том, что политики недостаточно сделали, чтобы предупредить их о надвигающейся стихии.

«Не было абсолютно никакого предупреждения. Я не ожидала, что вода из моей собственной канализации может убить меня», — сказала одна из жительниц Данетт Ривера.

В Квинсе Байден поприветствовал местных жителей, которые также вышли ему на встречу.

«Изменение климата представляет собой экзистенциальную угрозу для нашей жизни, для нашей экономики. Лучше от этого не станет. Мы не можем повернуть все вспять, но мы можем предотвратить ухудшение ситуации», — сказал он.

Байден в прошлую пятницу посетил районы Луизианы, где ураган также разрушил множество домов и тысячи людей все еще остаются без электричества.

Ураган Ида

Ураган «Ида» 29 августа обрушился на штат Луизиана. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а его скорость составила более 200 километров в час. Ураган начался недалеко от того места, где впервые ударила «Катрина», унесшая жизни более 2 тысяч человек. Позже президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате. «Ида» 2 сентября сместилась к северо-востоку, к наиболее густонаселенным частям США. Действия стихии ощутили на себе жители штатов Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. По последним данным он унес жизни 66 человек.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
сша байден ураган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru