Певец Александр Серов выставил на продажу апартаменты за 20 млн рублей

Москва, 8 сентября. Музыкант Александр Серов готовится расстаться с квартирой в элитном районе Москвы. Артист оценил стоимость апартаментов в 20 млн рублей.

Звезда российской сцены Александр Серов планирует сменить обстановку. Недавно артист выставил на продажу собственную квартиру, расположенную у Серебряного Бора. Музыкант опубликовал объявление в Instagram, где признался, что долгое время был счастлив в этом доме.

«Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — заявил артист.

Роскошные апартаменты в Москве обойдутся новому владельцу в сумму 20 млн рублей. Общая площадь квартиры составляет 145 квадратных метров и включает в себя пять комнат. Артист также подчеркнул, что просторный дом занимает половину этажа и имеет сразу девять окон.

Недавно певец Филипп Киркоров решился на крупную покупку и приобрел роскошную виллу на курорте в Греции после продолжительного отпуска в компании рэпера Джигана. Артист рассказал о новом доме стоимостью 10 млн евро в беседе с журналистами.