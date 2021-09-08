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Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
Армия
Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
facebook.com  /  Виктор Литовкин

Москва, 8 сентября. США и НАТО испугаются развязать войну с Россией ради захвата Калининграда. Об этом заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

Эксперт обратил внимание, что западные страны давно проявляют к региону повышенный интерес. Так, в 2020 году советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен называл Калининград «острым кинжалом у горла Европы».

Аналитик указывает, что определенный смысл в этих словах есть, поскольку область находится между Польшей и Литвой, и в случае эскалации полномасштабного военного конфликта будет представлять для Европы огромную опасность. Кроме того, Калининград обеспечивает Москве прямой выход в Балтийское море, что также является большим преимуществом.

«Действительно, Калининградская область — кость в горле НАТО. Но НАТО ничего не сможет сделать с Калининградом и с областью, потому что воевать с Калининградской областью — это воевать с Россией», — отметил Литовкин в беседе с корреспондентом kaskad.tv.

По его словам, Россия обладает внушительным ядерным арсеналом, который может остудить любую горячую голову среди западных военных. Но и без него Москва развернула в регионе существенные силы, вооруженные передовым оружием. Поэтому Альянс не осмелится воевать с РФ за эту область даже по команде США.

Ранее Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России. Также эксперт назвал преимущества ракеты «Сармат» над противоракетной обороной США, передает телеканал «360».

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