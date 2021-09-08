Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с «Матч ТВ»

Москва, 8 сентября. Известная телеведущая Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с поста продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ»

Журналистка обратилась к своим коллегам после новости о смене работы. Она подчеркнула, что после распространения сведений ей поступило огромное количество звонков и смс-сообщений. Канделаки отметила, что за годы работы на канале старалась сделать так, чтобы ей можно было доверять.

«Считается, что в нашей индустрии быть любимым практически невозможно. Но в ней точно можно быть человеком, которому стоит верить и который старается не подвести. Я всегда хотела строить свою карьеру как человек, которому верят и который держит свои обещания», — отметила Канделаки в своем Instagram-аккаунте.

Журналистка подчеркнула, что выполнила все те задачи, которые ставила перед собой год назад, и теперь стремится к осуществлению нового списка. Отдельно она поблагодарила всех коллег и подчиненных за прекрасную работу. В завершении публикации Тина Канделаки обратилась к своей семье. Тина Канделаки поблагодарила родных и близких за поддержку и понимание.

Ранее стало известно, что продюсер покидает телеканал «Матч ТВ»из-за нового предложения. Канделаки займет пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».