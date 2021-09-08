Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 19:57
19:49
Общество
Омбудсмен Шабанов предложил запретить УДО для убийц и насильников детей
19:47
Весь мир
Угрозы Франции не испугали: власти ЦАР опровергли вброс о российских инструкторах
19:45
Спорт
Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
19:43
Общество
Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с «Матч ТВ»
19:39
Экономика
Минэкономразвития обновило данные по инфляции в России
19:37
Весь мир
«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
19:33
Шоу-бизнес
Певец Александр Серов выставил на продажу апартаменты за 20 млн рублей
19:32
Армия
Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
19:31
Весь мир
Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
19:31
Весь мир
Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
Все новости

Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
Весь мир
Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 8 сентября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра провел заседание правительственного комитета. Участники мероприятии проанализировали результаты действий властей страны за последнюю неделю.
 
В первую очередь Дондра отметил прогресс в развитии сельскохозяйственного сектора. Ранее он посетил агропромышленный комплекс Palme d'Or. Он остался доволен работой предприятия:
 

«Достижения впечатляют. Руководство Palme d'Or продемонстрировало отличные показатели. Они являются примером рационального и прибыльного ведения агрономического бизнеса. Президент страны Фостен-Арканж Туадера видит в сельскохозяйственной индустрии опору для роста экономики».

Также члены кабинета министров обсудили первый этап общенационального диалога, посвященный продовольственному сектору ЦАР.
 
На встрече подняли вопрос укрепления взаимодействия между Банги и Москвой в сфере аграрного сектора. Дондра рассказал, что правительство республики заключило выгодный контракт с отечественным концерном «Покровский».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru