Банги, 8 сентября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра провел заседание правительственного комитета. Участники мероприятии проанализировали результаты действий властей страны за последнюю неделю.



В первую очередь Дондра отметил прогресс в развитии сельскохозяйственного сектора. Ранее он посетил агропромышленный комплекс Palme d'Or. Он остался доволен работой предприятия:



«Достижения впечатляют. Руководство Palme d'Or продемонстрировало отличные показатели. Они являются примером рационального и прибыльного ведения агрономического бизнеса. Президент страны Фостен-Арканж Туадера видит в сельскохозяйственной индустрии опору для роста экономики».

Также члены кабинета министров обсудили первый этап общенационального диалога, посвященный продовольственному сектору ЦАР.



На встрече подняли вопрос укрепления взаимодействия между Банги и Москвой в сфере аграрного сектора. Дондра рассказал, что правительство республики заключило выгодный контракт с отечественным концерном «Покровский».