Симферополь, 8 сентября. Внешнеполитическая служба ЕС продемонстрировала попытку вмешательства во внутренние дела России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала заявление представителя европейской службы внешних связей Петера Стано в поддержку лиц, которые были задержаны по подозрении диверсии в Крыму. Речь идет об умышленном повреждении газопровода в селе Перевальное.

По словам Ковитиди, внешнеполитическая служба ЕС вслед за Госдепом США продолжает попытки вмешательства в дела России. Под видом защиты прав крымчан Запад поддерживает подозреваемых в совершении диверсий на территории страны, отметила она.

Сенатор призвала Евросоюз прекратить фантазировать о возможности повлиять на политическую ситуацию в России. Страна надежно защищена от любых провокаций и попыток вмешательства, подчеркнула она.

Ранее Ковитиди сравнила «Крымскую платформу» с предсмертными судорогами Украины. По ее словам, руководство соседней с РФ страны принимает весьма спорные решения.