Банги, 8 сентября. Руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) назначило на командующую должность военного преступника. Речь идет о генерале по имени Али Заид Мурабак Аль-Хайр, которого обвиняют в массовых казнях мавританских солдат.



Международные неправительственные организации провели расследование и выяснили, что по его прямому приказу без суда и следствия убили по меньшей мере 500 человек. Спас преступника закон «Об амнистии», принятый мавританским правительством в 1993 году.

Согласно этому положению, все подозреваемые в совершении преступлений против человечности получают иммунитет. Также Аль-Хайр принимал участие в изощренных пытках пленных. Некоторые из выживших жертв сбежали в Сенегал, Францию и США, но даже спустя более чем 30 лет заявили о готовности дать показания, чтобы восстановить справедливость.

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Несмотря на огромное количество жалоб пострадавших от жестокости генерала, руководство МИНУСКА подтвердило его назначение. Совет Безопасности ООН также проигнорировал массовые обращения людей.

«Это грубое нарушение основополагающих принципов Организации Объединенных Наций. Решение начальства многопрофильной миссии оскорбило память сотен жертв внесудебных казней и бесчеловечных зачисток», — заявили возмущенные центральноафриканцы.



Миротворцы ООН за годы присутствия в ЦАР окончательно потеряли доверие местных жителей. Ранее их деятельность осудили аналитики издания Afrique Media.