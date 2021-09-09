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Очередной «марш равенства» в Киеве должен заменить украинцам достойный уровень жизни
Весь мир
Очередной «марш равенства» в Киеве должен заменить украинцам достойный уровень жизни
pixabay.com  / 

Гей-парад — это то, что власти Украины предлагают обманутым людям вместо обещанных благ. Об этом сообщила ФАН известный публицист Юлия Витязева, узнав о запланированном в Киеве 19 сентября параде сексуальных меньшинств — «марше равенства», в котором примут участие «ЛГБТ-военнослужащие» — ветераны АТО.

Эксперт по Украине, обозреватель News Front Юлия Витязева с сарказмом заявила, что рада за Украину, столицей которой теперь является по-настоящему европейский город с «толерантным населением».

«Если говорить серьезно — это ужасно, как ужасно все, что в последнее время творится на Украине. У тех, кто вырос на территории бывшего Советского Союза, понятие «военный» ассоциировалось ранее с мужеством, надежностью и благородством. Красивый парень в форме — мечта девушки на выданье. Не зря песня со словами «младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой» стала хитом. Военные Украины стали теми, кем они стали!» — сказала общественная активистка.

Известный блогер предположила, что подобным образом украинские политики пытаются показать своему народу, что страна, как они и обещали, стала Европой. Это, по словам собеседницы ФАН, покажут не высокий уровень жизни украинцев и достойная «социалка», а шествие по Крещатику военнослужащих-гомосексуалистов, которые принимали участие в карательных операциях в Донбассе.

«Украина — православная страна. Она сегодня даже претендует на звание «Руси». Горько и символично, что в центре Киева, матери городов русских, по старинным улицам марширует победивший Содом. Наверное, крик торжествующих извращенцев, по замыслу украинских властей, должен заглушить урчание пустых животов голодных граждан. Если «интеграция в Евросоюз» продолжится тем же темпом, скоро нормальные мужчины на Украине вынуждены будут уйти в подполье и скрывать, что им нравятся женщины, так как их могут обвинить в сексизме и харассменте, как это происходит в Европе и США», — добавила обозреватель.

Витязева заметила, что чем больше среди представителей украинской армии будет открытых гомосексуалистов, тем ближе, по ее мнению, победа защитников Донбасса — края мужественных мужчин и женственных женщин.

Ранее ФАН рассказал о том, что российское образование для молодежи в учебных заведениях ДНР — путь интеграции республики в Россию.

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