Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 19:57
19:49
Общество
Омбудсмен Шабанов предложил запретить УДО для убийц и насильников детей
19:47
Весь мир
Угрозы Франции не испугали: власти ЦАР опровергли вброс о российских инструкторах
19:45
Спорт
Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
19:43
Общество
Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с «Матч ТВ»
19:39
Экономика
Минэкономразвития обновило данные по инфляции в России
19:37
Весь мир
«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
19:33
Шоу-бизнес
Певец Александр Серов выставил на продажу апартаменты за 20 млн рублей
19:32
Армия
Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
19:31
Весь мир
Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
19:31
Весь мир
Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
Все новости

«Позор для всей Европы»: жители ЦАР обвинили Францию в рабской эксплуатации африканцев
Весь мир
«Позор для всей Европы»: жители ЦАР обвинили Францию в рабской эксплуатации африканцев
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 8 сентября. Жители Центральноафриканской Республики рассказали о преступной деятельности французского уранового магната Areva на фоне скандала с винным концерном Castel.
 
Они обвинили бывшую метрополию в бесчеловечном отношении к сотрудникам:

«Areva украла у нас полезные ископаемые, не заплатив ни гроша. У работников не было никаких прав, они трудились без какой-либо защиты от радиации. Французы считали нас рабами и вели себя по отношению к центральноафриканцам хуже, чем во времена колониализма!
 
Это позор для Франции, позор для всей Европы. Немыслимое презрение к народу Африки. Мы никогда не забудем те страдания, что вы причинили нам. До сих пор Париж пытается эксплуатировать нас ради своих алчных интересов».
 

С деятельностью государственной корпорации Areva в Африке связан крупный скандал. Жителям, занимающимся разработками урановых залежей в шахтах Бакумы, не выдавали даже респираторов. Позже руководство предприятия обвинили в мошенничестве и фальсификации отчетных документов.
 
Подробнее о том, как Франция десятилетиями грабила сырьевую базу ЦАР, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей. 

«Позор для всей Европы»: жители ЦАР обвинили Францию в рабской эксплуатации африканцев
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Позор для всей Европы»: жители ЦАР обвинили Францию в рабской эксплуатации африканцев
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru