Банги, 8 сентября. Жители Центральноафриканской Республики рассказали о преступной деятельности французского уранового магната Areva на фоне скандала с винным концерном Castel.



Они обвинили бывшую метрополию в бесчеловечном отношении к сотрудникам:

«Areva украла у нас полезные ископаемые, не заплатив ни гроша. У работников не было никаких прав, они трудились без какой-либо защиты от радиации. Французы считали нас рабами и вели себя по отношению к центральноафриканцам хуже, чем во времена колониализма!



Это позор для Франции, позор для всей Европы. Немыслимое презрение к народу Африки. Мы никогда не забудем те страдания, что вы причинили нам. До сих пор Париж пытается эксплуатировать нас ради своих алчных интересов».



С деятельностью государственной корпорации Areva в Африке связан крупный скандал. Жителям, занимающимся разработками урановых залежей в шахтах Бакумы, не выдавали даже респираторов. Позже руководство предприятия обвинили в мошенничестве и фальсификации отчетных документов.



Подробнее о том, как Франция десятилетиями грабила сырьевую базу ЦАР, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.