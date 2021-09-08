Алжир простил долги 16 странам на сумму 1,4 млрд долларов

Алжир, 8 сентября. Алжир списал долги 16 африканским и арабским странам на общую сумму 1,4 млрд долларов в период с 2010 по 2014 год.

Об этом сообщило официальное агентство (APS), добавив, что государство «никогда не использовало подобные инициативы в качестве средства политического давления». Напротив, АНДР регулярно проводит данные меры в рамках своей внешней политики, направленной на международное сотрудничество и солидарность.

Согласно информации APS, Алжир освободил 14 африканских и две арабские страны от финансовых обязательств, составивших 902 млн и 504 млн долларов соответственно. Долги других государств власти планируют реструктуризировать в рамках двусторонних соглашений.

В последний период АНДР активно продвигает новое видение внешней политики в целях повышения своего международного статуса и создания образа миротворца в региональных конфликтах. Так в рамках программы президента Абдельмаджида Теббуна состоялось назначение нового главы МИД и проведена обширная реструктуризация министерства.