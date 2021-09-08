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Мария Горбань показала фигуру после рождения сына
Шоу-бизнес
Мария Горбань показала фигуру после рождения сына
instagram.com  /  @gorban_masha

Москва, 8 сентября. Знаменитая актриса Мария Горбань, родившая месяц назад ребенка, показала фотографии с отдыха.

Актриса находится в декрете. Она не теряет время даром и наслаждается общением с семьей. Мария Горбань отдыхает в Майами и весело проводит время. На днях артистка прокатилась на гидроцикле и поделилась кадрами поездки с подписчиками на своей странице в Instagram.

Для катания на гидроцикле звезда выбрала ярко-зеленый купальник. Пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками и светлой панамой.

Интернет-пользователи, увидев новые кадры звезды, отметили фигуру знаменитости. По мнению подписчиков, Горбань после рождения второго ребенка стала выглядеть лучше, чем раньше.

«Но все равно так не бывает, быть красивой такой!»;

«Смотришь на вас, и глаза радуются»;

«Машенька наша любимая, ты в любом виде хороша», — пишут пользователи в комментариях под фото.

Мария Горбань стала матерью во второй раз в начале августа. У звезды появился на свет сын, его назвали Ниланом. Актриса воспитывает также дочь Стефанию.

Спустя несколько недель после рождения наследника актриса посетила тату-салон. Знаменитость сделала татуировку на руке.

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