Киев, 8 сентября. Средний украинец не сможет найти на карте мира Афганистан, заявил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Своим высказыванием помощник президента Украины попытался в очередной раз оправдаться за заявление, что беженцы из центральноазиатской страны, эвакуированные в Киев, смогут легко адаптироваться на новом месте, ведь они гораздо образованнее рядового украинского гражданина. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков указал на негативный и даже оскорбительный характер столь неожиданного высказывания, а Арестович попытался уйти от разговора, заявив, что его просто неправильно поняли, но только усугубил ситуацию.

«Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, <...> могут оказаться образованнее среднего украинца», — возмущается чиновник.

Арестович уверяет, что не пытался сравнивать уровень образования «среднего украинца» и «среднего моджахеда» из «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Среди эвакуированных из Кабула украинскими самолетами же преобладают образованные люди: репортеры, журналисты, переводчики, телеведущие и даже один известный режиссер.

Алексей Арестович неоднократно эпатировал украинскую и международную публику громкими заявлениями, как, например, предложение переименовать страну в «Русь-Украина». В ответ на это известный украинский журналист Дмитрий Гордон призвал чиновника «пойти дальше» и переименовать подконтрольные Киеву территории в «Россию-1».

1 Организация запрещена на территории РФ.