Создание противопожарной эскадрильи рассматривается на федеральном уровне

Ростов-на-Дону, 8 сентября. На прошедшем форуме «Армия-2021» были подписаны новые контракты, которые загрузят ТАНТК им. Бериева более чем на 100%. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, во время прямой линии с дончанами.

Глава региона отметил, что благодаря новым контрактам, предприятие обеспечено заказами в длительной перспективе, так как противопожарные самолеты «Бе-200» известны не только в России, но и далеко за ее пределами.

«Насколько мне известно, на федеральном уровне решается вопрос о создании эскадрильи из самолетов «Бе-200», и руководство области заинтересовано в работе и развитии этого производства», — сказал губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что во время прямой линии с населением Ростовской области, глава региона сообщил о выплатах за классное руководство учителям донских школ.