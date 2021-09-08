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Создание противопожарной эскадрильи рассматривается на федеральном уровне
Общество
Создание противопожарной эскадрильи рассматривается на федеральном уровне
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Ростов-на-Дону, 8 сентября. На прошедшем форуме «Армия-2021» были подписаны новые контракты, которые загрузят ТАНТК им. Бериева более чем на 100%. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, во время прямой линии с дончанами. 

Глава региона отметил, что благодаря новым контрактам, предприятие обеспечено заказами в длительной перспективе, так как противопожарные самолеты «Бе-200» известны не только в России, но и далеко за ее пределами. 

«Насколько мне известно, на федеральном уровне решается вопрос о создании эскадрильи из самолетов «Бе-200», и руководство области заинтересовано в работе и развитии этого производства», — сказал губернатор. 

Ранее ФАН сообщал, что во время прямой линии с населением Ростовской области, глава региона сообщил о выплатах за классное руководство учителям донских школ.

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прямая линия голубев ростов на дону бе-200
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