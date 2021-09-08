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Блинкен напомнил об обещании Гани «бороться до смерти» за Афганистан

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 19:14
Политика
Блинкен напомнил об обещании Гани «бороться до смерти» за Афганистан
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Вашингтон, 8 сентября. Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани говорил о намерении «бороться до смерти» за свою страну за день до того, как он покинул Кабул, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил об обещании главы государства. По словам американского чиновника, Вашингтон не оказывал помощи афганскому лидеру при подготовке побега.

«В ночь до того как он отбыл, он сказал мне, что будет сражаться до самой смерти», — отметил Энтони Блинкен в интервью одному из афганских телеканалов.

Ранее Ашраф Гани извинился перед жителями Афганистана за то, что покинул страну. По словам президента, ему жаль, что «все закончилось такой трагедией». Сейчас глава государства находится в ОАЭ.

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сша афганистан блинкен гани
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