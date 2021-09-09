Пять видов кошек, которые по преданности хозяину могут переплюнуть даже собак

Наверняка все привыкли, что кошки нам не друзья и даже не приятели, а полноправные хозяева, и если им что-то не нравится, то в ход пускается заунывный вой, а иногда и царапки. Но, оказывается, не все виды такие. Есть несколько пород, которые преданы людям так же, как и собаки.

Кошачьи породы, конечно, были выделены намного позднее собачьих. Именно поэтому, кстати, кошкам удавалось долгое время оставаться независимыми. Они соседствовали с человеком на собственных условиях и постепенно «притирались» к двуногим. Только кошки могут пропадать весь день непонятно где, а потом прийти, отловить мышей в подполе и дать себя погладить или принести котят. Многие, в особенности деревенские кошки, по-прежнему такие.

Спустя какое-то время горожане стали заводить кошек не для охоты на мышей, а для чистого удовольствия. Естественно, как и с другими животными, в таких случаях одомашнивания появилась селекция. Для начала выводились особенно пушистые породы, но результат был печальный — их забивали на мех.

В начале XVII века из Персии в Италию были завезены первые невероятно пушистые, тогда еще экзотически кошки-обладатели коротких носов. Так их и назвали — персидские.

Получается, что это одна из самых древнейших пород. В XIX веке кошачья селекция уже шла полным ходом, а цены за котят были дичайшими. Можно было запросто обменять квартиру в Риме на одного котенка.

По этой причине кошачий характер все-таки меньше зависит от породы, чем собачий. Все кошки, конечно же, эгоистичны и способны загулять. Но пять пород действительно готовы потакать человеку и даже ходить на поводке.

Журнал Maxim подготовил для вас список кошачьих пород, которые будут не только истошно кричать, чтобы получить от вас заветный корм, но и станут для вас верными товарищами и возможно даже спасут вас в трудную минуту.

Невские Новости / Мурашова Кристина

К ним относятся египетский мау, который будет двигаться с вами вместе и «омяукивать» окрестности, выше обозначенные будуарные, но все же преданные персы и шотландские вислоухие, способные стать няней для ваших детей и получать удовольствие от прогулки рядом с вами.

Станут хорошими приятелями для вас и мейн-куны, которые не так давно стали суперпопулярными. Они напоминают собак хотя бы своими размерами. Эта порода долгое время жила на кораблях вместе с матросами, они настоящие пираты в мире котов — единственные, кто не боится воды. Поддаются тренировке, чрезвычайно преданы хозяину.

Норвежская лесная также предана своему человеку. Она произошла от скрещивания ангорской кошки и северных диких котов. Это единственная домашняя кошка, которая великолепно лазит по деревьям и может спускаться вниз головой. Очень умело приспосабливается к любым условиям.

Так что подумайте, господа собачники, возможно быть кошатником не так уж плохо. Особенно если ваш мурлыка сможет принести кинутую вдаль палку в парке.

Ранее учеными были выведены семь основных паттернов поведения кошек.