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Появился первый трейлер драмы Cʼmon Cʼmon с Хоакином Фениксом
Общество
Появился первый трейлер драмы Cʼmon Cʼmon с Хоакином Фениксом
Prt Scr youtube.com  /  A24

Лос-Анджелес, 8 сентября. Американская независимая кинокомпания A24 представила дебютный трейлер драмы C'mon C'mon («Давай-давай»). Главную роль в картине сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс.

Черно-белый фильм буквально занимается исследованием детского взгляда на окружающий мир. В центре сюжета радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс, известный по роли в популярном фильме «Джокер») путешествует по стране и собирает интервью у разных детей. Компанию ему составляет юный племянник. Вместе они пытаются выяснить точку зрения молодого поколения на то, куда движется мир.

Премьера драмы состоялась на фестивале «Теллурайд» в Колорадо 2 сентября. Пока остается неизвестным, выйдет ли лента в кинотеатрах России. По мнению американского кинокритика Клейтона Дэвиса, сценарий, который для этой ленты написал режиссер Майл Миллс, возможно является лучшим сюжетом десятилетия.

Ранее в Сети появился первый тизер долгожданного продолжения «Матрицы». Короткое видео стало своеобразным анонсом предстоящего трейлера, премьера которого запланирована на 9 сентября.

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кино трейлер феникс
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