Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) пообещало продемонстрировать миру умеренное и инклюзивное правительство, которое не допустит превращения Афганистана в убежище для террористических организаций. Однако учитывая темное прошлое талибов и крайне сложную текущую ситуацию в стране, не все верят в то, что боевикам удастся в ближайшее время порвать отношения со своими старыми союзниками и добиться расположения мировой общественности.

Пока что хороших новостей из Афганистана приходит гораздо меньше, чем плохих.

Сопротивление загнали в горы

Ахмад Масуд-младший — лидер антиталибского сопротивления, засевшего в Панджшере — признал, что Афганистан полностью контролируется «Талибаном». Это произошло после того, как террористы взяли административный центр провинции Базарак. На стороне талибов, как утверждается, было не только численное и техническое преимущество, но и пакистанская поддержка с воздуха.

По словам Масуда, борьба на этом не закончилась. Он призвал афганский народ к массовым демонстрациям и обвинил руководство «Талибана» в том, что оно свозит в страну иностранцев, которые убивают афганцев.

Ahmad Massoud has released a 19 minute audio in which he confirms bombardment by Pakistan & Taliban in Panjshir which killed Fahim and many of Massoud’s family members. He asks Afghans to protest against Taliban. Resistance won’t stop. Asks international community for support. pic.twitter.com/as9sqrP4gv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 6, 2021

В своем аудиообращении Ахмад Масуд также рассказал, что в результате нападения талибов члены его семьи были убиты. Сам Масуд и другие лидеры сопротивления (включая и.о. главы государства Амруллу Салеха) спаслись. Они находятся в безопасности и готовы продолжать сопротивляться.

Эту информацию подтвердил и афганский посол в Душанбе Мухаммад Захир Агбар. Он еще раз отметил, что представляет в Таджикистане легитимную афганскую власть, возглавляемую Салехом.

Афганцы недовольны

На днях женщины снова вышли на улицы с требованием к «Талибану» уважать их права и дать возможность поучаствовать в формировании правительства. Демонстрации прошли в Герате, Кабуле, Мазари-Шарифе и Нимрузе.

Кроме того, в Кабуле, Газни, Герате и Дайкунди состоялись митинги против Пакистана — в частности против действий Исламабада, приведших к взятию талибами Панджшера.

Protest in Kabul - with around 1,000 men and women gathered. Chanting slogans against Pakistan, alleging they supported the Taliban in Panjshir... many mentioning the ISI chiefs visit... some also demanding women’s rights. Taliban fighters present too. pic.twitter.com/iOxDsyDpeR — Secunder Kermani (@SecKermani) September 7, 2021

Новые хозяева Афганистана пока терпят, заявляя, что протест — это естественное право всех афганцев. Однако дела нередко расходятся со словами. Так, недавно боевики разогнали акцию афганок при помощи слезоточивого газа. А 7 сентября в районе Кабула Шар-э-Нау сотням молодых женщин и мужчин пришлось спасаться бегством после того, как талибы открыли предупредительный огонь в воздух, разгоняя таким образом митингующих.

Внутренние разборки

На прошлой неделе поступили сообщения о том, что между «Талибаном» и боевиками из «Сети Хаккани» существуют серьезные противоречия вплоть до угрозы вооруженного конфликта. Якобы мулла Хайбатулла Ахундзада, объявленный недавно верховным лидером Афганистана, не контролирует ситуацию в стране. Представители ряда фракций не намерены ему подчиняться — особенно члены группы Хаккани.

При этом если люди Абдула Гани Барадара (заместитель премьер-министра) заинтересованы в инклюзивном правительстве и готовы вести переговоры со всеми — даже с сопротивлением, — то «Сеть Хаккани» выступает против инклюзивного правительства и намерена раз и навсегда покончить с Салехом и Масудом. Так, газета Hindustan Times пишет, что движение Хаккани в Кабуле конкурирует за власть с муллой Мухаммадом Якубом — сыном основателя «Талибана» муллы Омара — в Кандагаре.

«Существуют опасения, что в грядущем правительстве будут два центра силы: проафганский, состоящий из пуштунов Кандагара, и пропакистанский в лице «Сети Хаккани» и ее лидера Сираджуддина Хаккани», — пишет издание.

В движении «Талибан» существуют и иные разногласия. Так, мулла Якуб считает, что управлять Афганистаном должны бойцы, а не дипломаты из Дохи. Противоположной позиции придерживается тот же Барадар.

Тем временем

Талибы продемонстрировали состав временного правительства. Женщин там нет. Главой МВД назначен Сираджуддин Хаккани — лидер «Сети Хаккани», связанный с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и разыскиваемый ФБР. Мулла Мухаммад Якуб был назначен исполняющим обязанности министра обороны.

On #InternationalLiteracyDay world must understand the cost & result of good education



At least 6 of the new Taliban Govt’s ministers are products of ‘Darul Uloom Haqqania’ which is in Pakistan.

What is ‘Darul Uloom Haqqania’?

It is known as the “University of Jihad” pic.twitter.com/X9urmAm0uq — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) September 8, 2021

Еще несколько министров — бывшие узники Гуантанамо. Речь идет о главе разведки Абдуле Хак Васике, министре по границам и племенным делам Нуруллахе Нури, заместителе министра обороны Мухаммаде Фазле и министре информации и культуры — Хайрулле Хайрхве.

Реакция Ирана

После событий в Панджшере Исламская республика заняла резко антиталибскую позицию. В Тегеране заявили об «иностранном вмешательстве» в боевые действия на афганской территории. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 6 сентября сказал, что блокада провинции неприемлема с гуманитарной точки зрения.

А до этого иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с бывшим главой Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллой Абдуллой текущую ситуацию. Они разговаривали в частности о поставках афганцам гуманитарной помощи, а также о кампании по борьбе с терроризмом.

У посольства Пакистана в Тегеране прошли акции протеста — митингующие призывали к бойкоту Исламабада — «главного спонсора террора в регионе».

Afghans residing in Tehran protest in front of the Pakistani embassy. pic.twitter.com/gKBVrDL9u2 — Tehran Times (@TehranTimes79) September 7, 2021

В это время командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Каани на закрытом заседании парламента заявил, что афганские шииты крайне важны для Исламской республики. Тегеран должен серьезно постараться, чтобы добиться по-настоящему инклюзивного правительства, в котором голос шиитов был бы слышен и имел вес.

Реакция Запада

Конгрессмен США Майкл Маккол (штат Техас) несколько дней назад заявил о том, что талибы удерживают «сотни» американских граждан и афганских переводчиков, пытающихся покинуть Афганистан.

По словам исполнительного директора НКО Ascend (Вирджиния) Марины Легри, 600–1 300 человек уже неделю ждут вылета в аэропорту Мазари-Шариф (провинция Балх), однако талибы не разрешают им покинуть страну. Среди ожидающих эвакуации — 13 граждан США.

Между тем, мэр Парижа Анн Идальго организовала на прошлой неделе семинар по Афганистану, в котором приняли участие представители МИД Франции, политические деятели от разных партий, журналисты, правозащитники и иностранные гости. На мероприятии выступил и небезызвестный либеральный философ Бернар Анри-Леви.

На семинаре обсуждалась не только сущность «Талибана», но и деятельность пакистанских запрещенных группировок, таких как «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мухаммад». По словам Анри-Леви, на фоне растущей обеспокоенности действиями талибов, крайне необходимо поддержать панджшерское сопротивление в лице Ахмада Масуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.