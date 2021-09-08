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Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
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Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
Global Look Press  /  Saifurahman Safi Source / XinHua

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) пообещало продемонстрировать миру умеренное и инклюзивное правительство, которое не допустит превращения Афганистана в убежище для террористических организаций. Однако учитывая темное прошлое талибов и крайне сложную текущую ситуацию в стране, не все верят в то, что боевикам удастся в ближайшее время порвать отношения со своими старыми союзниками и добиться расположения мировой общественности.

Пока что хороших новостей из Афганистана приходит гораздо меньше, чем плохих.

Сопротивление загнали в горы

Ахмад Масуд-младший — лидер антиталибского сопротивления, засевшего в Панджшере — признал, что Афганистан полностью контролируется «Талибаном». Это произошло после того, как террористы взяли административный центр провинции Базарак. На стороне талибов, как утверждается, было не только численное и техническое преимущество, но и пакистанская поддержка с воздуха.

По словам Масуда, борьба на этом не закончилась. Он призвал афганский народ к массовым демонстрациям и обвинил руководство «Талибана» в том, что оно свозит в страну иностранцев, которые убивают афганцев.

В своем аудиообращении Ахмад Масуд также рассказал, что в результате нападения талибов члены его семьи были убиты. Сам Масуд и другие лидеры сопротивления (включая и.о. главы государства Амруллу Салеха) спаслись. Они находятся в безопасности и готовы продолжать сопротивляться.

Эту информацию подтвердил и афганский посол в Душанбе Мухаммад Захир Агбар. Он еще раз отметил, что представляет в Таджикистане легитимную афганскую власть, возглавляемую Салехом.

Афганцы недовольны

На днях женщины снова вышли на улицы с требованием к «Талибану» уважать их права и дать возможность поучаствовать в формировании правительства. Демонстрации прошли в Герате, Кабуле, Мазари-Шарифе и Нимрузе.

Кроме того, в Кабуле, Газни, Герате и Дайкунди состоялись митинги против Пакистана — в частности против действий Исламабада, приведших к взятию талибами Панджшера. 

Новые хозяева Афганистана пока терпят, заявляя, что протест — это естественное право всех афганцев. Однако дела нередко расходятся со словами. Так, недавно боевики разогнали акцию афганок при помощи слезоточивого газа. А 7 сентября в районе Кабула Шар-э-Нау сотням молодых женщин и мужчин пришлось спасаться бегством после того, как талибы открыли предупредительный огонь в воздух, разгоняя таким образом митингующих.

Внутренние разборки

На прошлой неделе поступили сообщения о том, что между «Талибаном» и боевиками из «Сети Хаккани» существуют серьезные противоречия вплоть до угрозы вооруженного конфликта. Якобы мулла Хайбатулла Ахундзада, объявленный недавно верховным лидером Афганистана, не контролирует ситуацию в стране. Представители ряда фракций не намерены ему подчиняться — особенно члены группы Хаккани.

При этом если люди Абдула Гани Барадара (заместитель премьер-министра) заинтересованы в инклюзивном правительстве и готовы вести переговоры со всеми — даже с сопротивлением, — то «Сеть Хаккани» выступает против инклюзивного правительства и намерена раз и навсегда покончить с Салехом и Масудом. Так, газета Hindustan Times пишет, что движение Хаккани в Кабуле конкурирует за власть с муллой Мухаммадом Якубом — сыном основателя «Талибана» муллы Омара — в Кандагаре.

«Существуют опасения, что в грядущем правительстве будут два центра силы: проафганский, состоящий из пуштунов Кандагара, и пропакистанский в лице «Сети Хаккани» и ее лидера Сираджуддина Хаккани», — пишет издание.

В движении «Талибан» существуют и иные разногласия. Так, мулла Якуб считает, что управлять Афганистаном должны бойцы, а не дипломаты из Дохи. Противоположной позиции придерживается тот же Барадар.

Тем временем

Талибы продемонстрировали состав временного правительства. Женщин там нет. Главой МВД назначен Сираджуддин Хаккани — лидер «Сети Хаккани», связанный с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и разыскиваемый ФБР. Мулла Мухаммад Якуб был назначен исполняющим обязанности министра обороны.

Еще несколько министров — бывшие узники Гуантанамо. Речь идет о главе разведки Абдуле Хак Васике, министре по границам и племенным делам Нуруллахе Нури, заместителе министра обороны Мухаммаде Фазле и министре информации и культуры — Хайрулле Хайрхве.

Реакция Ирана

После событий в Панджшере Исламская республика заняла резко антиталибскую позицию. В Тегеране заявили об «иностранном вмешательстве» в боевые действия на афганской территории. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 6 сентября сказал, что блокада провинции неприемлема с гуманитарной точки зрения.

А до этого иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с бывшим главой Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллой Абдуллой текущую ситуацию. Они разговаривали в частности о поставках афганцам гуманитарной помощи, а также о кампании по борьбе с терроризмом.

У посольства Пакистана в Тегеране прошли акции протеста — митингующие призывали к бойкоту Исламабада — «главного спонсора террора в регионе».

В это время командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Каани на закрытом заседании парламента заявил, что афганские шииты крайне важны для Исламской республики. Тегеран должен серьезно постараться, чтобы добиться по-настоящему инклюзивного правительства, в котором голос шиитов был бы слышен и имел вес.

Реакция Запада

Конгрессмен США Майкл Маккол (штат Техас) несколько дней назад заявил о том, что талибы удерживают «сотни» американских граждан и афганских переводчиков, пытающихся покинуть Афганистан.

По словам исполнительного директора НКО Ascend (Вирджиния) Марины Легри, 600–1 300 человек уже неделю ждут вылета в аэропорту Мазари-Шариф (провинция Балх), однако талибы не разрешают им покинуть страну. Среди ожидающих эвакуации — 13 граждан США.

Между тем, мэр Парижа Анн Идальго организовала на прошлой неделе семинар по Афганистану, в котором приняли участие представители МИД Франции, политические деятели от разных партий, журналисты, правозащитники и иностранные гости. На мероприятии выступил и небезызвестный либеральный философ Бернар Анри-Леви.

На семинаре обсуждалась не только сущность «Талибана», но и деятельность пакистанских запрещенных группировок, таких как «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мухаммад». По словам Анри-Леви, на фоне растущей обеспокоенности действиями талибов, крайне необходимо поддержать панджшерское сопротивление в лице Ахмада Масуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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