Детский врач Мурадова объяснила, как снизить нагрузку от гаджетов на зрение школьников

В эпоху цифровых технологий дети и учатся, и отдыхают, используя различные гаджеты: смартфоны, компьютеры, планшеты. Как сообщает Роспотребнадзор, по данным гигиенических исследований, от 30 до 50% школьников в период учебы приобретают близорукость и вынуждены в дальнейшей жизни носить очки. Как снизить нагрузку на детское зрение в рабочее и досуговое время? И стоит ли отбирать у ребенка смартфон, когда он возвращается из школы? Об этом мы спросили у врача-педиатра высшей категории Лины Мурадовой.

По словам специалиста, все современные гаджеты вредят нашему организму электромагнитным излучением, которым они обладают. Обычно в инструкциях к тем же смартфонам прописывают, каков так называемый удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. Если его показатель варьируется от 0,2 до 0,5 Вт/кг, то устройство можно считать качественным и безопасным.

«Если он больше единицы, то у него достаточно высокая облучающая способность. Это электромагнитное излучение влияет на мозг, но поскольку у детей органы в стадии постоянного развития, то они больше подвержены этому излучению. От смартфонов дети могут быть сонливыми, вялыми, [могут возникать] проблемы с памятью, что будет отражаться на учебе. Плюс есть такое мнение, что большинство игр [на смартфонах] способствуют формированию неблагоприятного психоэмоционального фона. У детей, которые много времени проводят за смартфонами и планшетами, может сформироваться нервозность», — поясняет педиатр.

adm-nao.ru / Пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа

Среди проблем, которые могут возникнуть из-за любви к гаджетам, Лина Мурадова отмечает ухудшение зрения и осанки ребенка, вплоть до искривления шейного отдела позвоночника. В качестве советов для родителей специалист приводит рекомендации Роспотребнадзора, ознакомиться с которыми можно на сайте ведомства.

«По возрасту и по времени все четко прописано: до двух лет вообще категорически нельзя [давать гаджеты]. С двух до 12 лет по времени должно быть строгое ограничение: от трех до пяти лет — час в день, с шести до 18 лет — два часа в день. Потому что это грозит и психическому здоровью, и физическому. Если ребенок не отрывается от экрана и не моргает, то рано или поздно будет формироваться сухость слизистой, что станет дополнительным провокационным фактором к воспалению — может возникнуть тот же самый конъюнктивит», — предупреждает Лина Мурадова.

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Используя планшет или компьютер дома, ребенку следует сидеть за ним по 30–40 минут, делая небольшие перерывы для отдыха глаз. При этом важно, чтобы учебное место в комнате было хорошо освещено и соответствовало нескольким базовым правилам.

«Школьник должен упираться ногами в пол, а бедра и голени должны быть под прямым углом. Поверхность стола и диафрагма должны быть на одном уровне — стол не должен быть слишком низким, чтобы ребенок не наклонялся. Просто должно быть соответствие рабочего места с ростом ребенка. И ребенок должен сидеть на стуле плотно: он должен быть такой, чтобы было удобно, чтобы ребенок сидел на нем целиком, а спинка была высокая, чтобы он опирался на эту спинку», — заключает Лина Мурадова.

Ранее доктор рассказала ФАН, как организовать поход на природу с участием детей. По словам эксперта, первым делом нужно собрать минимальную аптечку, а также взять с собой специальные репелленты для отпугивания насекомых.