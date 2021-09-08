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Российские военные получили первый в 2021 году самолет Ил-76МД-90А

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 19:00
Армия
Российские военные получили первый в 2021 году самолет Ил-76МД-90А
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 8 сентября. Воздушно-космические силы РФ получили первый в 2021 году военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Как отмечают в ОАК, воздушное судно было построено в рамках контракта с Министерством обороны России. К передаче готов еще один аналогичный самолет.

«Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки ульяновского авиастроительного предприятия "Авиастар-СП", передан в авиаполк ВТА, базирующийся в Ульяновске», — говорится в сообщении.

В корпорации также подчеркнули, что модернизация производственных мощностей и внедрение нового технологического процесса позволит в ближайшее время нарастить серийный выпуск самолетов.

Ранее также стало известно, что в России начнется производство новейшего истребителя Checkmate, представленного в рамках авиасалона МАКС-2021. Как сообщает телеканал «360», к реализации проекта не будут привлекаться деньги иностранных заказчиков.

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