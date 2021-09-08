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Утечка данных пользователей поставила под сомнение безопасность приложения «Навальный»
Политика
Утечка данных пользователей поставила под сомнение безопасность приложения «Навальный»
pixabay.com  /  PD

Москва, 8 сентября. Данные пользователей приложения «Навальный», с помощью которого осуществляется координация «Умного голосования», оказались в открытом доступе.

Как сообщил Telegram-канал «Опер пишет», произошла утечка сведений пользователей, которые скачали и установили приложение «Навальный». Программа координирует работу «Умного голосования».

В открытом доступе оказались данные около десяти тысяч человек. Таким образом инцидент поставил под сомнение безопасность приложения, о которой ранее говорил соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков.

Недавно сайт «Умного голосования» был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России. Ведомство установило связь интернет-ресурса с экстремистской организацией.

Также ранее стало известно, что Волков зарегистрировал в США клон ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) для получения «донатов».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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навальный волков умное голосование
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