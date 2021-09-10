Армия ЦАР разгромила базу радикалов в провинции Муан-Сидо

Банги, 10 сентября. Бойцы национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали лагерь боевиков в районе Муан-Сидо.



В ходе вооруженного столкновения правительственные войска разгромили остатки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Солдаты FACA обнаружили на месте дислокации боевиков большое количество иностранного вооружения.

Самой опасной находкой стали комплексы югославского производства класса «земля-воздух». С их помощью преступники собирались уничтожать технику ВВС Центральноафриканской Республики.



Однако планам боевиков помешали солдаты национальной армии. Многопрофильное обучение у российских инструкторов сделало из правительственных войск грозную боевую машину. После разгрома основных сил CPC военнослужащие приступили к методичной зачистке территорий от бандформирований, скрывающихся в джунглях на окраинах страны.



Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков