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Армия ЦАР разгромила базу радикалов в провинции Муан-Сидо
Весь мир
Армия ЦАР разгромила базу радикалов в провинции Муан-Сидо
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 10 сентября. Бойцы национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали лагерь боевиков в районе Муан-Сидо.
 
В ходе вооруженного столкновения правительственные войска разгромили остатки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Солдаты FACA обнаружили на месте дислокации боевиков большое количество иностранного вооружения.

Самой опасной находкой стали комплексы югославского производства класса «земля-воздух». С их помощью преступники собирались уничтожать технику ВВС Центральноафриканской Республики.
 
Однако планам боевиков помешали солдаты национальной армии. Многопрофильное обучение у российских инструкторов сделало из правительственных войск грозную боевую машину. После разгрома основных сил CPC военнослужащие приступили к методичной зачистке территорий от бандформирований, скрывающихся в джунглях на окраинах страны.

Армия ЦАР разгромила базу радикалов в провинции Муан-Сидо
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков
 Примечательно, что до того, как у ЦАР появилась воздушная техника, радикалы не имели подобных образцов тяжелого вооружения. В связи с этим напрашивается вывод, что миротворцы сотрудничают с боевиками и своевременно поставляют им подходящее снаряжение в обход эмбарго Совета Безопасности ООН для дестабилизации обстановки в республике и оправдания собственного присутствия в ней.

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