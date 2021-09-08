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Фильм-концерт Агутина попал в лонг-лист Latin Grammy Awards

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:56
Общество
Фильм-концерт Агутина попал в лонг-лист Latin Grammy Awards
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 сентября. Запись концерта российского певца Леонида Агутина вошла в лонг-лист Latin Grammy Awards в категории «Лучший музыкальный фильм».

В картине рассказывается о подготовке и проведении шоу музыканта, которое состоялось на Кафедральной площади Гаваны. Кроме Агутина, в съемках участвовали Омара Портуондо, Ал Ди Меола, Орландо Марака Вайе и ряд других звезд.

Информацию о попадании ленты в лонг-лист подтвердил Агутин. Он разместил пост на своей странице в Instagram, пишет «Культуромания».

«Друзья, спешу поделиться хорошей новостью. Фильм «Леонид Агутин. Cosmo Life» не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Grammy. На этот раз – латинский», — написал 53-летний певец.

В этом году Леонид Агутин попал в лонг-лист основной музыкальной награды Grammy. Он стал претендентом с песней Just a rainy day, над которой работал с гитаристом Al Di Meola и автором Алексом Сино.

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музыка агутин latin grammy awards
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