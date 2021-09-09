Критик Сергей Сычев пожелал кинофраншизе «Матрица» остаться в 2003 году

Великие кинофраншизы прошлого должны оставаться в породившей их эпохе — иначе это выглядит как спекуляция на былой славе. Об этом в интервью ФАН заявил кинокритик Сергей Сычев.

На официальном сайте фильма «Матрица 4» появились сразу два разных тизера грядущей 22 декабря 2021 года кинокартины. Ресурс предлагает выбрать между двумя «таблетками» и нажать на одну из них, после чего зрителю представляется уникальный ролик. На каждом из них уже изрядно постаревший Нео в исполнении Киану Ривза вновь вступает в схватку с роботами. Полноценный трейлер должен выйти 9 сентября.

«Идея с выбором «таблеток» — это просто маркетинговое решение, причем не самое оригинальное, — заметил Сычев. — Речь ведь не идет о том, чтобы предоставить возможность зрителю самому выбрать развитие сюжета фильма — это было бы любопытно. Но и такой непростой прием уже использовался в киноиндустрии!»

Кинокритик отметил наличие фильмов, при просмотре которых на телевизорах можно пультом «проголосовать» за тот или иной сюжетный поворот, который влияет на дальнейшее повествование. И это действительно так: широко известен фильм, снятый в рамках вселенной сериала «Черное зеркало» стриминоговой платформой Netflix, где зрителю предоставлялась подобная свобода действий (речь идет о «Брандашмыге», срежиссированном Дэвидом Слэйдом).

Кадр из фильма «Матрица» /

«Даже такое бывает! — заявил эксперт. — А то, что сайт «Матрицы» предлагает нам выбрать к просмотру один их двух тизеров, которые сами по себе ни на что не влияют, является, по сути своей, просто забавной фишкой. Было бы куда интереснее выдвинуться в сторону интерактива и отследить таким образом предпочтения зрительской аудитории».

Вместе с тем собеседник ФАН выразил опасение, что главным предпочтением фанатов оригинальной «Матрицы» было бы видеть любимую франшизу, закончившейся на третьем фильме, вышедшем в 2003 году.

«История уже рассказана, и возвращаться к ней не следует, — считает Сычев. — А теперь это выглядит как еще одна серия «Неудержимых» или «Терминатора». «Матрица» как проект абсолютно себя исчерпала: она принадлежит к определенной эпохе, а попытки возродить ее сейчас выглядят как спекуляция на былой славе».

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