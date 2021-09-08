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NAVI посвятила документальный фильм игроку s1mple
Общество
NAVI посвятила документальный фильм игроку s1mple
Prt Scr youtube.com  /  NAVI CS:GO

Москва, 8 сентября. Игрок Александр s1mple Костылев стал героем документального проекта киберспортивной организации Natus Vincere. Авторы рассказали о становлении геймера и мировом признании.

Поводом для создания документального фильма про Александра Костылева стала пятилетняя дата перехода киберспортсмена в состав NAVI по CS:GO. Хронометраж ролика составил внушительные 1 час 49 минут. Видео было опубликовано на YouTube-канале NAVI.

Фильм посвящен карьерным достижениям s1mple, а также его переезду в США. Создатели документального проекта поговорили об игроке с родными Костылева и профессиональными геймерами. Так, в фильме можно заметить аналитика Александра Петрика, киберспортсмена Николая Ридтца, бывшего тиммейта Даниила Тесленко и Евгения Золотарева. По словам NAVI, теперь перед s1mple стоит задача обыграть Major.

Студия BioWare рассматривает идею сменить движок для нового проекта в рамках игр Mass Effect. Компания может остановиться на версии Unreal Engine 5.

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игры документальное кино navi
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