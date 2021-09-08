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Авиакомпания «Россия» запустит полеты в Египет из восьми российских городов

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:55
Общество
Авиакомпания «Россия» запустит полеты в Египет из восьми российских городов
пресс-служба авиакомпании «Россия».

Москва, 8 сентября. Авиакомпания «Россия» начнет совершать перелеты в Египет из восьми городов РФ. Первые рейсы запланированы на 10 сентября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты в Хургаду будут производиться из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени и Перми. В Шарм-эш-Шейх планируется отправлять лайнеры из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска и Минеральных Вод.

«Россия» будет выполнять авиарейсы в этих направлениях один раз в неделю. Для этого будут использоваться самолеты Boeing 737-800. При этом из Новосибирска полеты планируется совершать перелеты на лайнерах Boeing 474, которые считаются самыми вместительными в парке отечественных авиаперевозчиков.

Авиакомпания S7 Airlines ранее открыла продажу билетов на рейсы в Египет. Первый самолет отправится в Хургаду 5 октября, а в Шарм-эш-Шейх — 9 октября.

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