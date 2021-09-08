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Марина Федункив познакомилась с матерью своего итальянского мужа
Шоу-бизнес
Марина Федункив познакомилась с матерью своего итальянского мужа
instagram.com  /  @marina_phedunkiv

Москва, 8 сентября. Знаменитая актриса и юмористка Марина Федункив познакомилась с матерью итальянского мужа. Она не исключила, что свекровь хотела для сына другую супругу.

Знаменитость столкнулась с недоверием со стороны свекрови, которая не сразу приняла выбор сына. Федункив с пониманием относится к чувствам взрослой женщины.

«Наверняка, мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но мама получила то, что имеет сейчас», — сказала 50-летняя юмористка в эфире телеканала «Пятница!».

Но супруг Федункив Стефано Маджи считает иначе. По его словам, мать, правда, не сразу одобрила решение сына связать себя узами брака со взрослой женщиной. Мать мужчины обрадовалась, когда узнала, что сын влюбился и готов к женитьбе. Но когда выяснила, что возлюбленная сына — актриса, насторожилась.

«Моя семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в интернете и просматривая видео с ней», — добавил Маджи.

Летом этого года Марина Федункив тайно расписалась с молодым итальянцем. Артистка устроила пышное торжество, объединив празднование юбилея и свадьбы. На мероприятии присутствовал ряд известных личностей, в частности певец Сергей Лазарев и артист балета Николай Цискаридзе.

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актриса федункив маджи
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