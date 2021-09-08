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Архитектор Гайкович объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными
Общество
Архитектор Гайкович объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал возвести в Сибири от двух до пяти городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Это, по его мнению, должны быть научно-промышленные и экономические центры, которые станут новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

Зачем строить новые города в Сибири и как они должны выглядеть? Поедут ли россияне в Сибирь? Как избежать градостроительных ошибок, которые были совершены в СССР и России? Объективна ли критика урбанистов в отношении Сколково и Иннополиса? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответил вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович.

Архитектор Гайкович объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

По мнению эксперта, идея строительства новых городов в России может осчастливить многих граждан.

«Новые города — это мечта каждой группы населения, каждой страны, построить что-то новое — мечта также и отдельных людей, особенно архитекторов, поэтому, представляя профессиональную группу, я двумя руками за», — отмечает гость пресс-центра.

Всем известно, что для строительства города должны быть градообразующие факторы, и они разные, прежде всего, экономические и политические. Развивать ту или иную местность, по мнению спикера, все же важно, но экономика важнее, и в этом смысле существует очень много частностей.

«Юг Сибири по направлению к Дальнему Востоку обозначен на климатической карте России и условно называется пригодным для заселения. Другие ближайшие территории непригодны для этого, и только по направлению к Владивостоку немного разряжается обстановка, и эти территории являются более-менее благоприятными для заселения», — говорит Гайкович.

Кроме климата, архитектора волнует и ряд других задач, которые следует решить для реализации идеи строительства новых городов в Сибири. И привлекать к этому вопросу следует действительно серьезные силы, знающие толк в градостроительстве.

«Может, стоит начать с того, чтобы как-то расширить транссибирскую магистраль или начать проект создания большого автомобильного хребта России по всей этой линии, начиная от Нижнего Новгорода через Пермь до Хабаровска и Владивостока. Создание такой транспортной инфраструктуры и множество других вещей должны быть сейчас уже начаты», — говорит гость пресс-центра.

Архитектор Гайкович объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Крупные промышленные центры могут построить между Братском и Красноярском. Территории имеют все необходимое для глубокой переработки меди и редких металлов. Около Канска планируется построить углехимическое производство. В районе Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы».

Во времена СССР постройка «тематических» городов была особенно популярна. Но с течением времени к таким населенным пунктам интерес граждан пропадал. Отчасти история с новыми городами в Сибири может повторить историю советских городов. В свою очередь архитектор Гайкович объяснил, как новым городам не повторить грустную историю Советского Союза.

«Жизнь возможна, когда есть полезная деятельность. У меня есть надежда, что города не просто так будут строиться. Может, речь идет о новых прорывных технологиях в области науки. Основой должна быть очень интересная технологическая идея, чем заниматься в этих городах. Она наверняка и есть. Тогда возникнет целый куст деятелей, появятся горожане, которые возникали при продвижении на территории США — Америка прошла этот путь в XVIII–XIX веках», — отметил спикер.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах властей создать город-спутник на Дальнем Востоке. После его объединения с Артемом и Владивостоком в регионе может появиться первый миллионник.

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