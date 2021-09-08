Омбудсмен Шабанов высоко оценил опыт Красноярского края по адаптации освободившихся преступников

Санкт-Петербург, 8 сентября. Уполномоченным по правам человека в Ленобласти рассказал об успешном опыте внедрения специальных учреждений для возвращения бывших заключенных к нормальной жизни в Красноярске.

Участником конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», посвященной теме контроля за педофилами и преступлений против детей в России, стал Сергей Сергеевич Шабанов — уполномоченный по правам человека в Ленинградской области. Он заявил, что руководству Ленобласти необходимо брать пример с Красноярского края, где сегодня практикуется экспериментальный метод адаптации освободившихся преступников.

Как известно, сегодня в России отсутствует должный контроль над психически нездоровыми людьми, которые по освобождению из мест лишения свободы повторяют преступления, за которые получили срок. Шабанов заявил, что угрозу со стороны таких лиц можно нивелировать с помощью уже имеющихся методов. В качестве примера он привел Красноярский край, где была развернута программа контроля и заботы над такими людьми.

«Там есть несколько домов, которые предполагают размещение этих людей на 3 месяца бесплатно. По истечению этого срока их отправляют работать. У каждого там есть койка, есть возможность постирать вещи, приготовить еду, там работают психолог, психиатр, медик. Такая система помогает вышедшим из колонии людям вернуться к нормальной жизни», — заявил Шабанов.

Спикер считает, что для того, чтобы аналогичные учреждения появились на территории Ленинградской области, властям необходимо предусмотреть финансирование и программу развития этого направления.

Напомним, 7 сентября в городе Киселевске Кемеровской области были обнаружены тела двоих 10-летних школьниц. В убийстве сознался 41-летний рецидивист Виктор Пестерников, ранее отбывавший срок за насилие. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.