Банги, 8 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил базу второго территориального пехотного батальона национальной армии (FACA). Главу страны сопровождали министр обороны Клод Рамо Биро и начальник штаба лагеря Кассаи генерал-лейтенант Зефирин Мамаду.



Туадера рассказал о грядущих планах по реконструкции военного объекта. По его словам, восстановление безопасности является одним из приоритетных направлений президентской программы.

«Я поддерживаю инициативу главы республики. Это дело требует от нас дисциплины и лояльности. Жизнь всех институтов страны зависит от того, насколько эффективно мы выполним долг перед отечеством», — заявил военачальник Мамаду.



Также генерал-лейтенант высоко оценил решение национального лидера обратиться за поддержкой к Москве:

«Благодаря его усилиям и эффективному сотрудничеству с Россией армия и силы обороны Центральноафриканской Республики качественно справляются с поставленной задачей по защите гражданского населения и стабилизации обстановки в стране».



Ранее Туадера назвал правительственные войска ЦАР сильнейшими в регионе и пообещал, что бойцы FACA справятся с любой угрозой.