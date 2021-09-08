В сирийском Тартусе открылись два крупных туристических комплекса

В сирийской провинции Тартус завершилась реализация двух туристических проектов — комплексов Karnak и Shaheen. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на берегу Средиземного моря и пообщался с кураторами крупных строек.

Глава туристической палаты Сирии, инженер Талал Худаир рассказал, что две масштабные инициативы выполнены в соответствии со всеми стандартами качества, при этом Shaheen является крупнейшим туристическим проектом частного сектора на сирийском побережье.

«Он (комплекс Shaheen — gрим. ред.) построен руками патриотов во время несправедливой войны в нашей стране и невзирая на санкции и эмбарго. Он предоставляет более 800 вакансий для трудоустройства в условиях, когда мы остро нуждаемся в выпускниках туристических колледжей, институтов, школ и молодежи в целом», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам заместителя министра туризма Нидала Мишваи, план ведомства состоит в расширении возможностей пляжного отдыха — в том числе для людей с ограниченными доходами.

Комплекс Shaheen считается крупнейшим из пяти популярных туристических проектов, созданных министерством туризма за последние два года. Он будет доступен для граждан по разумным ценам.

Стоимость проживания в деревянных шале разнится и подходит разным классам отдыхающих. На территории курорта также есть кафетерий и другие услуги. За пользование детскими площадками, общественными кабинками, медицинскими пунктами плата не взимается.

Федеральное агентство новостей /

Shaheen расположен прямо на берегу моря в районе Аль-Хишах, примерно в 8 км к югу от города Тартус. Курорт располагает 393 номерами и более чем 200 лежаками. Туристический объект состоит из бунгало, здания отеля, ресторанов и бассейна.

Проект Karnak также является выгодным предложением для путешественников с лимитированным бюджетом. На его территории есть открытые пляжи, деревянные шале для проживания, ресторан и пляжное кафе, общественные душевые, детские площадки и многое другое.

Федеральное агентство новостей /

В связи с бурным развитием индустрии путешествий в Сирии и нехваткой кадров в этой области месяцем ранее в столице страны открылся Технический институт туризма и гостиничного дела. В ближайшие годы аналогичные образовательные центры появятся в Хомсе, Эс-Сувейде, Алеппо и Деръа.

Кроме того, в ряде провинций разрабатываются проекты и мероприятия в рамках планирования туристического сектора на 2030 год и правительственной программы, утвержденной советом министров.