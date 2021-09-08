Депутат Рады Павленко возмутился антирекорду Украины по рождаемости

Киев, 8 сентября. Депутат Верховной рады Юрий Павленко назвал причину рекордного снижения рождаемости на Украине.

По словам депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине установили антирекорд по рождаемости. Этот показатель является самым низким за последние 30 лет. Причина — в отсутствии грамотной социальной политики государства, уверен Павленко. Такая ситуация его сильно возмутила.

«Это ответ общества на громкие празднования 30-летия независимости. Так как именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем социального чувства населения», — пояснил депутат, выступая в Раде.

По словам Павленко, недавно государственный комитет статистики опубликовал данные о рождаемости в стране. За первое полугодие на свет появились 132 595 детей. Если подобная динамика сохранится, то до конца 2021 родится не больше 260 тысяч человек, что является довольно низким показателем по сравнению с другими годами.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал четыре главных провала Владимира Зеленского на посту президента. Это неспособность реализовать обещания, развал экономики, а также рост смертности и бегство людей из страны.