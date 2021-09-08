Мужская сборная России по волейболу обыграла Северную Македонию в матче ЧЕ

Тампере, 8 сентября. Волейболисты российской сборной одержали победу над Северной Македонией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Мужская сборная России по волейболу с разгромным счетом 3:0 обыграла Северную Македонию в матче пятого тура группового этапа континентального первенства. Самым результативным в составе команды Туомаса Саммельвуо стал Кирилл Клец. Он набрал 15 очков.

Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате Европы, который проходит с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем континентального волейбольного первенства является сербская национальная команда.

Ранее сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. В четвертой игре на турнире подопечные Саммельвуо победили Испанию.