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Мужская сборная России по волейболу обыграла Северную Македонию в матче ЧЕ
Спорт
Мужская сборная России по волейболу обыграла Северную Македонию в матче ЧЕ
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Тампере, 8 сентября. Волейболисты российской сборной одержали победу над Северной Македонией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Мужская сборная России по волейболу с разгромным счетом 3:0 обыграла Северную Македонию в матче пятого тура группового этапа континентального первенства. Самым результативным в составе команды Туомаса Саммельвуо стал Кирилл Клец. Он набрал 15 очков.

Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате Европы, который проходит с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем континентального волейбольного первенства является сербская национальная команда.

Ранее сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. В четвертой игре на турнире подопечные Саммельвуо победили Испанию.

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россия спорт волейбол чемпионат европы северная македония
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