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Госпитализированного Краско выписали из больницы
Общество
Госпитализированного Краско выписали из больницы
teatrvfk.ru  /  Официальный сайт театра им. В.Ф. Комиссаржевской

Москва, 8 сентября. Известный российский актер Иван Краско выписался из больницы после экстренной госпитализации. 90-летний артист планирует выйти на сцену в этом сезоне.

Несколько недель назад медики доставили Краско в одну из клиник с подозрением на инсульт. Никаких комментариев о состоянии актера не поступало долгое время. Однако стало известно, что артиста недавно выписали.

Этот факт подтверждает и афиша на официальном сайте Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Официальное открытие театрального сезона состоится вечером 10 сентября. В этом году заведение проведет свой юбилейный 80-й сезон.

«Это очень радостное и ответственное событие, потому что, наряду с премьерами и текущими событиями, нам предстоит готовиться к 80-летию театра. 10 сентября мы откроемся спектаклем «Я вернулся в мой город», в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско», — сообщается на сайте.

Решение было принято в том числе и для поклонников известного актера. Организаторы решили таким образом успокоить всех, кто переживает за состояние 90-летнего Краско.

Ранее концертный директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, почему артиста долго не отпускали домой. Медики сначала хотели убедиться, что с анализами все в порядке.

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