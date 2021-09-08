Военкор Артамонов: США опозорились в попытках создать аналог российского «Авангарда»

Москва, 8 сентября. Российские достижения в области ракетного вооружения заставили США совершить попытку повторить успех конкурента. Авантюра обернулась позором, заявил военкор Александр Артамонов.

В комментарии изданию «Украина.ру» эксперт напомнил, что сейчас Россия располагает ракетами, аналоги которых еще нескоро появятся в Соединенных Штатах. В частности, он обратил внимание на попытку американцев создать «клон» российского «Авангарда». Проект американцев Артамонов смог описать тремя словами.

«Очень смешная конструкция», — отметил обозреватель.

По его словам, ракета была тонкой, будто игла. Конструкторы попросту оставили снаряд без боевого блока. Более того, размещался он на пилонах самолета. Позже вообще выяснилось, что общественности презентовали макет ракеты, изготовленный из дерева.

«И по этому поводу остается только верить, что они проводят сейчас испытания двигателей второй ступени, но на сегодня у них ничего подобного нет», — констатировал Артамонов.

Ранее стало известно, что американские военные развернули на территории Аляски учения, задействовав симуляцию гиперзвуковой ракеты. Пентагон пошел на такие меры, так как реальный боеприпас все еще не готов к эксплуатации. При этом в ведомстве заверили, что «ракета» выполнила поставленные задачи. Позднее американцы все же испытали настоящий боеприпас AGM-183A ARRW, передает телеканал «360». Тестовый запуск провалился.