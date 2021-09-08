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Депутат Рады Умеров призвал Киев вступиться за подозреваемых в диверсии в Крыму

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:27
Политика
Депутат Рады Умеров призвал Киев вступиться за подозреваемых в диверсии в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Семен Притула

Киев, 8 сентября. Власти Украины должны вступиться за экстремистов, арестованных по подозрению в организации диверсии на газопроводе в Крыму, заявил депутат Верховной рады Рустем Умеров.

Умеров выступил во главе группы украинских законодателей, выступивших в Раде с инициативой защитить участников организации «Меджлис крымскотатарского народа»1 (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые, предположительно, причастны к повреждению трубопровода на полуострове. Члены объединенной парламентской группы из фракций «Слуга народа», «Голос»2 и «Европейская солидарность» уверены: члены «Меджлиса» подвергаются «репрессиям», а их деятельность и не преступная вовсе, а всего лишь проявление активной проукраинской гражданской позиции, которую Москва якобы изо всех сил пытается подавить.

О взрывных последствиях активности экстремистов Умеров предпочел умолчать. Нардепы намерены вынудить Раду принять постановление, официально осуждающее арест «неравнодушных украинских граждан».

Задержание предполагаемой преступной группы, возглавляемой одним из лидеров «Меджлиса крымскотатарского народа» Нариманом Джеляловым, состоялось вскоре после диверсии на газопроводе 23 августа этого года у села Перевальное. Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». По информации ФСБ, организованная преступная группа под руководством Джелялова координировала свои действия с украинскими спецслужбами.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

2 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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