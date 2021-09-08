Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 19:54
19:49
Общество
Омбудсмен Шабанов предложил запретить УДО для убийц и насильников детей
19:47
Весь мир
Угрозы Франции не испугали: власти ЦАР опровергли вброс о российских инструкторах
19:45
Спорт
Слуцкий назвал малореалистичным введение потолка зарплат в РПЛ
19:43
Общество
Тина Канделаки впервые прокомментировала свой уход с «Матч ТВ»
19:39
Экономика
Минэкономразвития обновило данные по инфляции в России
19:37
Весь мир
«Байден, уходи!»: президента освистали пострадавшие от урагана «Ида» американцы
19:33
Шоу-бизнес
Певец Александр Серов выставил на продажу апартаменты за 20 млн рублей
19:32
Армия
Аналитик Литовкин: НАТО не осмелится воевать с РФ за Калининград даже по команде США
19:31
Весь мир
Что происходит в Афганистане: Панджшерские львы бегут, талибы борются за власть
19:31
Весь мир
Кабинет министров ЦАР оценил результативность действий правительства республики
Все новости

Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра
Происшествия
Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра
wikipedia.org  /  Chakumar/CC BY 3.0

Нью-Дели, 8 сентября. Три судна столкнулись и затонули в Индии на реке Брахмапутра. В результате инцидента десятки людей, находившихся на борту, пропали без вести.

Два судна перевозили по реке около ста человек, когда неожиданно с ними столкнулось третье транспортное средство. Были ли на его борту люди, пока неизвестно, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в восточном штате Ассам. Авария на реке привела к тому, что два пассажирских судна пошли ко дну. На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. В ней принимают участие все экстренные службы региона. В Сети появились кадры, запечатлевшие, как находившиеся на борту люди пытались спастись, прыгая в воду.

В настоящий момент удалось спасти 30 человек. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра
индия столкновение суда пропавшие без вести
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru