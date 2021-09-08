Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра

Нью-Дели, 8 сентября. Три судна столкнулись и затонули в Индии на реке Брахмапутра. В результате инцидента десятки людей, находившихся на борту, пропали без вести.

Два судна перевозили по реке около ста человек, когда неожиданно с ними столкнулось третье транспортное средство. Были ли на его борту люди, пока неизвестно, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в восточном штате Ассам. Авария на реке привела к тому, что два пассажирских судна пошли ко дну. На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. В ней принимают участие все экстренные службы региона. В Сети появились кадры, запечатлевшие, как находившиеся на борту люди пытались спастись, прыгая в воду.

В настоящий момент удалось спасти 30 человек. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.