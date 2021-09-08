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«Зенит» просит ФИФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:37
Спорт
«Зенит» просит ФИФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербургский «Зенит» прокомментировал ситуацию вокруг санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо.

В пресс-службе отметили, что «Зенит» на самом деле получил соответствующее письмо от ФИФА и крайне обеспокоен ситуацией.

«ФК «Зенит» со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями», — сказали в пресс-службе сине-бело-голубых «Чемпионату».

В клубе отметили, что бразильская сторона нарушила сроки по вызову нападающего Малкома, но игрока все равно отпустили на родину. В настоящее время нет никаких разъяснений касательно этой ситуации. В «Зените» видят угрозу нарушения спортивного принципа.

Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть в ближайших матчах сине-бело-голубых: против грозненского «Ахмата» в седьмом туре внутреннего чемпионата и против лондонского «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Зенит фифа малком Клаудиньо
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