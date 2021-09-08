Марков допустил фальсификацию отчета наблюдателей ПАСЕ о выборах в России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует отправить в Москву пятерых наблюдателей за выборами в Государственную думу. По итогам работы в период с 17 по 19 сентября 2021 года они подготовят доклад, на основании которого будет сформирован итоговый отчет о соблюдении Россией обязательств в электоральной сфере. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Марков заявил, что не стоит ждать объективности в рапорте, поскольку международная организация продолжает проводить враждебную политику в отношении РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на официальный сайт ассамблеи сообщили, что ПАСЕ отправит команду в российскую столицу. Планируются встречи с представителями различных партий, журналистами, местными наблюдателями, гражданскими активистами и сотрудниками Центральной избирательной комиссии (ЦИК). При этом в организации отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией и отменой визита делегации от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в текущем году не удастся провести полноценную миссию.

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября 2021 года, россияне будут выбирать депутатов Госдумы, 39 региональных заксобраний, представительных органов муниципальных образований, а также глав девяти регионов страны. Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что не будут отправлять наблюдателей на выборы в РФ из-за ограничений, введенных российскими властями в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В беседе с ФАН генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков заявил, что не надеется на объективность отчета, который предоставят после сентябрьских выборов в Госдуму РФ наблюдатели от ПАСЕ. Эксперт не исключил, что в международной организации могут заняться подготовкой донесения еще до начала выборов в России.

«Объективности от этого отчета не стоит ожидать. Я не сомневаюсь, что его начнут составлять еще до выборов [в России]. Вполне возможно, его уже сейчас готовят», — предположил политолог.

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По словам собеседника, скорее всего, Парламентская ассамблея Совета Европы будет традиционно придерживаться враждебной политики в отношении России. При составлении «отчета» о соблюдении РФ обязательств в электоральной сфере представители организации будут руководствоваться установками, полученными ранее от вышестоящих инстанций.

«У многих западных структур, в том числе и ПАСЕ, имеется четкая политическая установка по дискредитации российской государственной власти, выборов в том числе. В соответствии с ней и будет сформирован этот отчет, чтобы кардинально исказить существующую картину», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в ПАСЕ решили ограничиться лишь пятью наблюдателями. Марков считает, что международная организация не просто так решила послать собственных представителей для контроля за ходом избирательного процесса в российской столице. Политолог добавил, что их присутствие, пусть и в таком ограниченном количестве, требуется для последующей легитимации отчета.

«Наверняка их (наблюдателей ПАСЕ. — Прим. ФАН) участие связано с необходимостью придания хоть какой-то легитимности тому отчету, который они предоставят», — заметил собеседник ФАН.

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Марков констатировал, что в последние годы все претензии со стороны этой международной организации воспринимаются российскими властями как подтверждение рациональности выбранного политического курса. Кроме того, он подчеркнул, что итоговый доклад ПАСЕ в любом случае никак не повлияет на выборы.

«На выборах это никак не скажется. Мы уже давно воспринимаем любую критику со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы строго наоборот»,— подытожил генеральный директор Института политических исследований.

Ранее председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Запад пытается посеять недоверие граждан страны к предстоящим выборам.