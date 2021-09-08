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80 лет назад 8 сентября началась блокада Ленинграда
Общество

Этот день разделил жизни миллионов людей на до и после. Ровно 80 лет назад в 1941 году восьмого сентября началась блокада Ленинграда. Гитлеровские войска оцепили город на Неве. На тот момент в Северной столице проживало более 3 млн человек. Все были на грани жизни и смерти 872 дня.

Власти города знали о предстоящем нападении на Ленинград, но никто и предположить не мог, что готовится блокада. Эвакуироваться удалось малой части населения.

Недостаток продовольствия и топлива для обогрева стал причиной большого количества смертей. Единственным путем сообщения было Ладожское озеро, но путь по нему был смертельно опасен.

Несмотря на обстрелы и угрозу голодной смерти жители Ленинграда старались поддерживать уровень жизни. Во время блокады функционировал театр имени Комиссаржевской. А в 1942 году, чтобы сбить фашистов с толку, ленинградцы провели футбольный матч.

Попытки прорвать блокаду предпринимались несколько раз. В январе 1943 года советским войскам это удалось. А уже в феврале по южному берегу Ладоги вновь пошли товарные поезда с продовольствием.

Полностью освободить Ленинград от блокады получилось 27 января 1944 года. Традиционно в первый и последний день блокады жители Санкт-Петербурга чтят память погибших.

В 80 юбилей метроном впервые отсчитал минуту молчания. По всему Санкт-Петербургу раздались стихи памяти погибших.

Сегодня в Петербурге по 120 адресам прочитали 30 тысяч имен погибших. Жители весь день несут цветы к мемориалам и памятникам. Состоялись кинопоказы, концерты и выставки, посвященные годовщине начала блокады Ленинграда.

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