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Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:20
Политика
Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября
wikipedia.org  /  Масуд Акбари / CC BY-SA 3.0

Кабул, 8 сентября. Церемония инаугурации нового состава Правительства Афганистана состоится 11 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По имеющимся данным, движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) приглашало представителей ряда стран на это мероприятие. В их число вошли Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар.

Комментируя это приглашение, в Министерстве иностранных дел России отметили, что в Афганистане функционирует посольство. В связи с этим присутствие дополнительных лиц не требуется.

Ранее стало известно, что Мохаммад Хасан Ахунд назначен на пост премьер-министра арабской республики. Стоит отметить, что текущий состав правительства является временным.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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